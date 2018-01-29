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Alman politikacıdan skandal sözleri

Yabancı ve karşıtı parti AfD’li siyasetçi , skandal sözlerini bir yenisini daha ekledi. Höcke, katıldığı bir toplantıda, iktidara geldiklerinde ’ye talimat verip İslam’ı yasaklayacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 02:01
Alman politikacıdan skandal Türkiye sözleri

'da aşırı sağcı ve karşıtı parti AfD'nin Thüringen Eyaleti Başkanı , yine skandal sözlere imza attı.

Milliyetçi ve İslam karşıtı sözleriyle tanınan Höcke, AfD'nin cumartesi günü Eisleben'de düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıdaki konuşmasının bir bölümü Facebook'ta yayınlanan Höcke, kendisinin İslam düşmanı olmadığını, ancak İslam'ın da Avrupa'ya ait olmadığını söylüyor.

Höcke, "Şimdi iktidarda olmadığımız için bir şey yapamıyoruz ama iktidara geldiğimizde Boğaz'a talimat vererek İslam'ı yasaklayacağız" diyor.

Höcke, daha önce de Nazi rejiminin işlediği soykırım anısına 'de dikilen soykırım anıtını utanç anıtı olarak nitelemiş ve büyük tepki çekmişti. Höcke'nin partiden ihracı gündeme gelmiş, ancak Höcke'yi ihraç etmek isteyen AfD eski Başkanı Frauke Petry, partiyi bırakmak zorunda kalmıştı.

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Alman politikacıdan skandal Türkiye sözleri
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