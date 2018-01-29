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’dan ‘=/YPG’ itirafı

Giriş Tarihi: 29.1.2018
CIA’dan ‘PKK=PYD/YPG’ itirafı
ile Türkiye arasında gerilime neden olan "Washington yönetiminin terör örgütü /'ya silah desteği" ile ilgili yeni itiraflar gelmeye devam ediyor. Perşembe günkü kamuya açık basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Afrin'deki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken doğrudan "PKK" ifadesini kullanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir düzeltme veya yalanlama yapılmadı. Bu sessizlik, "ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak tanımasına rağmen 'deki kolu YPG'yi desteklediği itiraf ettiği" şeklinde yorumlandı.
Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının () internet sayfasında son yapılan güncellemede ülke profilleri bölümünde PYD/PKK'nın, "Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri" arasında yer alıyor. Buna göre Suriye'deki yabancı terör örgütleri arasında PKK'yı da sayan CIA, Salih Müslim'i de "PKK'nın Suriye kolunun lideri" olarak gösteriyor.
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CIA’dan ‘PKK=PYD/YPG’ itirafı
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