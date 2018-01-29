İslamofobik Zeman yine seçildi

Çekya'da
cumhurbaşkanlığı seçim
lerinin ikinci turunda Milos Zeman
, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. İlk turu 12-13 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Zeman'ın rakibi eski Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Jiri Drahost ise yüzde 48 oy aldı. Halk tarafından ikinci kez cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Zeman, Rusya yanlısı, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle biliniyor. 2013'ten beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Zeman, 5 yıl daha bu görevi sürdürecek.