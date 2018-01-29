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İslamofobik Zeman yine seçildi

Giriş Tarihi: 29.1.2018
İslamofobik Zeman yine seçildi
Çekya'da cumhurbaşkanlığı lerinin ikinci turunda , resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. İlk turu 12-13 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Zeman'ın rakibi eski Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Jiri Drahost ise yüzde 48 oy aldı. Halk tarafından ikinci kez cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Zeman, Rusya yanlısı, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle biliniyor. 2013'ten beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Zeman, 5 yıl daha bu görevi sürdürecek.
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İslamofobik Zeman yine seçildi
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