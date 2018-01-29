Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kabil'de askeri birliğe saldırı

'de askeri birliğe saldırı

'ın başkenti 'de askeri birliğe düzenlenen saldırıda 5 Afgan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 09:30
Kabil'de askeri birliğe saldırı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00'te yaşanan olayda 5 silahlı saldırganın 'in batısındaki 111. ulusal askeri birliğe girmeye çalıştığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, karanlıktan yararlanan saldırganlardan birinin askeri bölge girişinde üzerindeki bombayı patlatarak diğer saldırganların girişine yol açmaya çalıştığını kaydetti.

Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade ederek, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı.

Geçen cumartesi günü Kabil'deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda çoğunluğu sivil 103 kişi hayatını kaybetmiş, 235 kişi de yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu örgütü üstlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kabil'de askeri birliğe saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN