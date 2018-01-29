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'daki kararlarının durdurulması için 'ye çağrı yapıldı

'da 13 insan hakları örgütü, Birleşmiş Milletler'e () ülkede son zamanlarda alınan kararlarının uygulanmasının acilen önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 23:07 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 00:24
Mısır'daki idam kararlarının durdurulması için BM'ye çağrı yapıldı

lı insan hakları örgütlerinin hazırladığı ve yetkililerine gönderdiği açık mesajda, yasal yetkisini kullanarak cezasını başka bir ceza ile değiştirmesi için Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye çağrıda bulunmaları istendi.

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Mesajda, İnsan Hakları için Arap Ağı, Hak ve Özgürlükler Adalet Merkezi, En-Nedim Şiddet ve İşkenceyle Mücadele Merkezi, Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi, Hak ve Özgürlükler Mısır Organizasyonu gibi örgütlerin imzası yer alıyor.

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Sisi'nin 8 Haziran 2014'te cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden 2 Ocak 2018'e kadar 27 idam cezasının verildiği belirtiliyor.

Mısırlı yetkililer ise yargının bağımsızlığına ilişkin suçlamaları reddederek, hem sivil hem de askeri yargılamaların "bağımsız ve tarafsız" olduğunu ifade ediyor.

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Mısır'daki idam kararlarının durdurulması için BM'ye çağrı yapıldı
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