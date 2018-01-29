Sakız Adası'nda ilginç bir trafik kazası

Yoldaki "DUR" işaretini ihlal eden SYRİZA milletvekilinin arabası YD milletvekilinin arabasına çarparak maddi hasara yol açtı.

Kaza gerçekleştiği sırada Atina'da bulunan Yeni Demokrasi milletvekili Notis Mitarakis'in arabasını yardımcısı sürüyordu. Kazanın ardından ilk anki gerginlik dağıldıktan sonra milletvekilleri birbirleriyle şakalaşmaya başladı.

KAZAYI, SİYASİ ATIŞMAYA ÇEVİRDİLER

Sürücü arabadan inip SYRİZA milletvekiliyle karşılaşınca "Notis'i hedef almıştın değil mi?" diye sordu, bunun üzerine SYRİZA milletvekili Mihailidis "Arabanızın sağlam olup olmadığını ölçmek istemiştim. Meğerse politik argümanlarınız gibi hemen çökeriyor" diye cevap verdi.

Olayı öğrenen Notis Mitarakis "Açıkça belli oluyor ki günlük basit sorunlarda bile mesuliyet SYRİZA'nındır. Şimdi zararı ödemesi gerekecek" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.