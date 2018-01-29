Soçi’de PYD yok

Suriyeli
Kürtlerin, Rusya
'nın Soçi
kentinde bugün ve yarın düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmayacakları belirtildi. Fransız AFP haber ajansına göre, Suriyeli Kürtler, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonu nedeniyle Rusya'nın girişimi ile Soçi'de düzenlenecek kongereye katılmayacak. Ajansa demeç veren Rojava yetkilisi Favza el Yusuf, "Afrin'de durumun değişmemesi halinde Soçi'ye gitmeyeceğimizi önceden de söylemiştik" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Suriyeli Kürt temsilcinin Soçi'ye gideceklerini doğruladığını söylemişti. Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Hariri ise Viyana'da Cenevre 9 görüşmeleri kapsamında 25-26 Ocak'ta düzenlenen iki günlük özel toplantı sonrasında, "MYK olarak Soçi'ye (Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmak için) gitmemeye kararı verdik" demişti.