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Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı

Güvenlik Konseyi, 'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü () misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı. 'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 19:38
BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı

GK, bugünkü toplantısında 'taki barış gücü misyonunun bu ay sonunda dolacak görev süresini uzatma konusunu oyladı.

Konsey, 'in görev süresini oy birliği ile 31 Temmuz 2018'e kadar uzatma kararı aldı.

KKTC'den BM'ye rest

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Konseyde kabul edilen kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten 15 Haziran'a kadar Kıbrıs sorunun çözümü konusundaki ilerlemeye ilişkin BMGK'ya bir rapor sunması istendi.

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