Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'den flaş açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suriye'de yeni anayasadan seçimlere kadar birçok konuda siyasi çalışmalara ilişkin bazı kararlar almanın vaktinin geldiğini belirtti.

"BAZI KARARLARIN VAKTİ GELDİ"

Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gabriel, "Suriye'de yeni anayasadan seçimlere kadar birçok konuda siyasi çalışmalara ilişkin bazı kararlar için vakit geldi." dedi.

"Bölgedeki tüm zor sorunlara ilişkin Netanyahu ile görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Gabriel şunları söyledi:

"Biz Almanlar ve Avrupalılar olarak İran'la yapılan uluslararası anlaşmanın mevcut haliyle devam etmesini istiyoruz. Ancak İran'dan dolayı ortaya çıkan çok sayıda gelişme var. Bunlarla ilgilenmeli ve başa çıkmalıyız. Yemen'den Lübnan'a kadar birçok konuda farklı bir tavır alması için İran'ı o yöne sürüklemeliyiz. Aramızda nükleer anlaşma hakkında İran'la ilgili farklı duruşlarımız olabilir, ancak İran'ın davranışlarına ilişkin aramızda herhangi bir ihtilaf yok."

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de Devlet Başkanlığı binasında bir araya geldi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

Filistin konusunda da Netanyahu ile görüş alışverişinde bulundukların dile getiren Gabriel, "Bildiğiniz üzere Almanya iki devletli çözümü desteklemektedir. Ben İsrail hükümetinin de, iki devletli çözümden yana olduğunu duyduğum için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Netanyahu ile Gazze'deki durumu da görüştüklerini belirtti.

SURİYE VE LÜBNAN'A SALDIRAN İSRAİL'İN "SALDIRI" DERDİ!

Basın toplantısında söz alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya'nın İsrail'in güvenliğiyle ilgilenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Netanyahu, İran'ın Suriye ve Lübnan'daki "saldırıları"ndan dolayı bölgede barışın gittikçe zorlaştığına dikkati çekti.