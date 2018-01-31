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'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!

Melania Trump, kocası Başkanı 'ın evliliği sırasında bir porno yıldızı ile birlikte olduğuna yönelik iddialarının ortaya çıkmasının ardından ilk kez 'Birliğin Durumu' (State of the Union) konuşmasına katıldı. Melania Trump'ın kocasının konuşma yapacağı yere ayrı bir araçla gitmesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 11:27
First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!

Başkanı 'ın porno yıldızı Stephenie Clifford ile 2006 yılında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Trump, 2006 yılında Melania Trump ile evliydi.

Bu söylentilerin ardından Melania Trump bir süre kameraların önünden uzak kalmayı tercih etti. 'nin Trump'ın Davos'a seyahatine eşlik etmediği görülmüştü.

Melania Trump'ın bu tavrı, iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlanıyor.

AYRI ARAÇLA GİTTİ

Melania Trump, Donald Trump'ın dün yaptığı 'State of the Union' konuşması için Capitol Hill'e ayrı bir araçla gitti.

The Guardian gazetesi, Barack Obama ve George Bush'un yaptıkları 'State of the Union' konuşmaları için geçmişte her seferinde eşleriyle aynı araçta gittikleri detayına yer verdi.

TRUMP'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLIKLARI...

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Donald Trump, ağırlıklı olarak ilk yılındaki ekonomik adımlarından bahsettiği konuşmasında dış politikadan DEAŞ'la mücadeleye kadar iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın dış politika ve güvenlikle ilgili bölümünde Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.

"Dünya genelinde serseri rejimler, terörist gruplar ve çıkarlarımıza, ekonomimize ve değerlerimize meydan okuyan Çin ve Rusya gibi rakiplerle yüzleşiyoruz." ifadesini kullanan Trump, bu zor dönemde ABD Kongresinden Amerikan ordusuna tam destek vermesini istedi.

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First Lady'den ayrılık iddialarını güçlendirecek hamle!
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