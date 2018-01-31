Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail’deki keyfi gözaltı yine uzatıldı

’deki keyfi gözaltı yine uzatıldı

DERVİŞ UĞURLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
İsrail’deki keyfi gözaltı yine uzatıldı
Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin gözaltı süresi, 8 gün daha uzatıldı. İki haftadır Tekeli'den haber alamayan ailesi, "Sağlığından endişeleniyoruz" diyor. İsrail polisi tarafından 15 Ocak pazartesi günü Tel 'nda gözaltına alınan Tekeli'nin gözaltı süresi ikinci defa uzatıldı. Bu arada, Muğir beldesinde yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanan İsrail askerleri, 16 yaşındaki Filistinli Leys Heysem Ebu Naim'i şehit etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’deki keyfi gözaltı yine uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN