İsrail’deki keyfi gözaltı yine uzatıldı

İsrail Tel Aviv
Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin gözaltı süresi, 8 gün daha uzatıldı. İki haftadır Tekeli'den haber alamayan ailesi, "Sağlığından endişeleniyoruz" diyor. İsrail polisi tarafından 15 Ocak pazartesi günü Tel Aviv Havalimanı
'nda gözaltına alınan Tekeli'nin gözaltı süresi ikinci defa uzatıldı. Bu arada, Muğir beldesinde yaşanan olaylarda gerçek mermi kullanan İsrail askerleri, 16 yaşındaki Filistinli Leys Heysem Ebu Naim'i şehit etti.