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’de hükümet kuramadı

Giriş Tarihi: 31.1.2018
KKTC’de UBP hükümet kuramadı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (), 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi () Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevini 'ya iade etti. Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta boyunca siyasi partilerle görüşen Özgürgün sonuç alamamıştı. Cumhurbaşkanı Akıncı hükümeti kurma görevini sandıktan ikinci parti olarak çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verecek.
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KKTC’de UBP hükümet kuramadı
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