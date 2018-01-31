Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Pentagon'a şok yasağı Savunma Bakanı Mattis açıkladı

'a şok yasağı Savunma Bakanı Mattis açıkladı

GPS izli spor uygulaması Strava'nın dünya ısı haritasında 'nin gizli askeri üslerini gösterdiğinin ortaya çıkması üzerine, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Savunma Bakanlığı binası 'a da cep telefonu ve fiziksel alıştırma takip uygulamalarını içeren cihazların alınmasına yasak getirmeyi düşündüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 22:22 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 22:57
Pentagon'a şok yasağı Savunma Bakanı Mattis açıkladı

Strava'nın askeri üsleri gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla, Amerikan medyasına isim vermeden konuşan bazı savunma yetkilileri, 'in, İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kari Bingen'e, cep telefonları, ler ve fiziksel alıştırma takibi yapabilen ların 'a alınmaması konusunda bir çalışma yapması talimatı verdiğini aktardı.

Yetkililer, Mattis'in 22 bin sivil ve askerin çalıştığı Pentagon binasına bu cihazların alınmamasının değerlendirdiğini belirtirken Strava'ya ilişkin hafta sonu çıkan haberlerin bu süreci hızlandırdığı bilgisini paylaştı.

Pentagon'dan konuya ilişkin yazılı açıklamada ise "Güvenlik tehditlerini ciddiye alıyoruz ve Savunma Bakanlığı personelimizin güvenliğini artırmak için her zaman ek önlemlere bakıyoruz." ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pentagon'a şok yasağı Savunma Bakanı Mattis açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN