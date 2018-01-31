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’dan itirafı

Sözcüsü Galloway, Operasyonu nedeniyle /’nın ’deki paravanı ’nin Afrin bölglesine kuvvet kaydırdığını bildirdi

Giriş Tarihi: 31.1.2018
Pentagon’dan SDG itirafı
(), terör örgütü / 'nın paravanı 'nin bazı unsurlarının Afrin'de devam eden Harekatı nedeniyle 'nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını, ancak bunun ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyonun direktifiyle yapılmadığını söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Pentagon başta olmak üzere ABD kurumları, Afrin'deki PYD/PKK unsurlarının ABD öncülüğündeki koalisyon ile ilişkili olmadığını ve ABD'nin Afrin'deki gruplara askeri destek vermediğini ifade ediyor. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine- Galloway, ABD kuvvetlerinin varlığının bölgeyi istikrarsızlaştıracak durumları engellemeye yardımcı olacağını iddia ederek, "SDG ile ortaklığımız çerçeve itibarıyla DEAŞ'ı yenme operasyonlarıyla sınırlı" dedi. Galloway, "Son gerginliklere tepki olarak SDG'nin bazı kuvvetlerini kaydırdığının farkındayız ancak bu, koalisyonun yönlendirmesi ile olmadı" diye konuştu Galloway, PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin kuvvetlerini nereye kaydırdığı konusunda detay vermedi.
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Pentagon’dan SDG itirafı
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