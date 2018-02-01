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8.5 saatte 246 km ray döşediler

Dünyanın en kalabalık ülkesi ’de, 246 kilometre tren rayı bin 500 işçi tarafından 8.5 saatte döşendi

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Giriş Tarihi: 1.2.2018
8.5 saatte 246 km ray döşediler

'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletinin Longyan kentinde yeni bir rekora imza atıldı. China Tiesiju İnşaat Mühendislik Şirketi tarafından gerçekleştirilen 246 kilometrelik tren rayı yapımı, bin 500 işçinin katılımıyla 8.5 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı.

AKŞAM BAŞLADI, SABAH BİTTİ
Belli bir organizasyon ve işbölümü içerisinde gruplara ayrılan işçiler, 19 Ocak akşamı başladıkları Nanlong demiryolunun yapımını 20 Ocak sabah saatlerinde tamamladı.

MÜTHİŞ ORGANİZASYON
Şirketin müdür yardımcısı Zhan Daosong, ray döşeme çalışmasının 23 kazıcı eşliğinde 7 birime ayrılarak ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma sonucunda çok kısa bir sürede tamamlandığını ifade etti. Aynı zamanda yeni bir demiryolu olan Nanglong istikametinin de başlangıcı olan proje, trafik izleme ekipmanları ve güvenlik önlemleri için gereken sensörlerin de kurulmasıyla kullanılabilir hale getirildi.

HIZLI TRENE HİZMET EDECEK
Saatte 200 kilometre hızla giden trenlere edecek olan demiryolu sayesinde, ülkenin güney-doğusu ile merkezi Çin arasında ana ulaşım birbirine bağlanacak. Tüm projenin, 2018 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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8.5 saatte 246 km ray döşediler
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