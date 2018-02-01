ABD’de okula silahlı saldırı

Los Angeles kentindeki Salvador Castro Orta Okulunda bir kız öğrencinin sınıfın içinde ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda bir kız bir erkek olmak üzere 2 öğrencinin yaralandığı ve saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan polis, saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Los Angeles İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, saldırının ardından hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki erkek öğrencinin durumunun ağır olduğu, kurşun yarası alan 15 yaşındaki kız öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.

Ailelerin endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.