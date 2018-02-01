ABD’den bir skandal karar daha; Haniye terör listesinde

Kudüs
'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp bölge barışının altına dinamit koyan ABD
bir hukuksuzluğa daha imza attı. ABD yönetimi, Gazze'deki Filistin
Hükümeti eski Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye
'yi "küresel terör" listesine aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirildi. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Haniye'yi yaptırım listesine aldı.
Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı Kudüs kararına karşı Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracaklarını söyledi.