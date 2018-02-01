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'den skandal karar! O ismi, terör listesine aldılar

lideri İsmail 'yi terör listesine aldı. ABD'nin skandal Kudüs kararının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Şefi , 'e karşı 'yeni intifada' çağrısı yapmıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 20:12 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 02:10
ABD'den skandal karar! O ismi, terör listesine aldılar

yönetimi, eski 'deki Hükümeti Başbakanı ve Siyasi Büro Başkanı İsmail 'yi "küresel terör" listesine aldığını açıkladı.

ndan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirildi.



İSMAİL HANİYE

Aynı açıklamada Haniye'nin yanı sıra Sabirin Hareketi, ve HASM Hareketi adlı organizasyonlar da "küresel terör" listesine eklendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakanı Rex Tillerson, "biri doğrudan tarafından yönlendirilen, diğer ikisi de İran destekli kişi ve grupların listeye eklendiği" iddiasında bulundu. Tillerson ayrıca, bu kişi ve grupların "Ortadoğu barışını tehdit ettiğini, barış sürecinin altını oyduğunu, ve 'a yönelik saldırılar yaptığını" savundu.

Açıklamada, Sabirin Hareketinin İran destekli bir yapı olarak Gazze bölgesinde faaliyet gösterdiği, Liva Sevra'nın Mısır'ın Kalyubiya ve Monufiya bölgelerinde etkin olan bir örgüt olduğu, HASM'ın da yine Mısır'da aktif olan bir örgüt olduğu ifade edildi.

HAZİNE BAKANLIĞINDAN YAPTIRIM KARARI

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de 'yi yaptırım listesine aldı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, eski Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yaptırım listesine alındığı, aynı şekilde Liva Sevra, Sabirin Hareketi ve HASM Hareketi adlı organizasyonların da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

İsmail Haniye, 2006-2014 yılları arasında Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanlığı görevini yürütmüştü.

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ABD'den skandal karar! O ismi, terör listesine aldılar
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