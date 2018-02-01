Dünyaya yayılan yeni trend: Koşarken çöp topla!

İsveç'te başlayan ve sosyal medya sayesinde dünyaya yayılan "Plogging", spor ve çevre hassasiyetini bir araya getiriyor. İsveççedeki "toplamak" fiiliyle, İngilizcedeki koşu yapmak (jogging) fiilini bir araya getiren yeni trend, bir yandan koşarken öte yandan yolda görülen çöpleri toplamaktan ibaret. Spor yapmayı seven çevrecilerin rağbet ettiği "Plogging" aktivitesine katılanlar, topladıkları çöpleri sosyal medyaya yüklüyor ve arkadaşlarına meydan okuyarak onların da çevrelerini temizlemesini sağlıyor. Taylandlı bir kullanıcı, spor kıyafetleri ve elinde bir poşet dolusu çöple verdiği pozu "Bu bir meydan okumadır. Dünyamızı ve okyanuslarımızı kurtaralım. Her koşuda bir poşet çöp toplayalım" mesajıyla birlikte paylaştı.

EĞLENCE VE REKABET BİR ARADA

Manzana Anna adlı kullanıcı "Plogging" trendini, ALS hastalığına karşı farkındalık yaratmak için başlatılan "Buz Kovası Meydan Okuması" kadar ünlü yapmak gerektiğini söyleyerek "Dolu bir çöp poşetiyle pozunuzu paylaşın ve en az üç arkadaşınıza, aynısını yapma konusunda meydan okuyun. Eğer tıpkı benim gibi denize uzak yerde yaşıyorsanız, o zaman en yakındaki parkınızı temizleyin" yorumunu yazdı. İsveç'te yaşayan bazı sosyal medya kullanıcıları ise gruplar halinde sokaklara çıkarak, egzersiz ve çöp toplama etkinlikleri düzenledi. Etkinlikleri haftada iki günlük rutin hale getirenler ve minik çöp tepeleriyle poz veren İsveçli koşu grupları, özellikle fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da binlerce beğeni topladı. Hem koşmak hem de yere eğilerek çöp toplamanın spora yeni bir eğlence ve rekabet hissi kattığını söyleyen uzmanlar, "Plogging" yapan kişilerin sadece koşanlara göre daha çeşitli hareketler yaptığını vurguladı.