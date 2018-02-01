Nijeryalı öğrenciyi döverek öldürdüler

KKTC'nin Gazimağusa kentinde önceki gün 17.00 sıralarında Çanakkale Göleti bölgesinde oyun oynayan çocuklar gölet kenarında yarı çıplak vaziyette siyahi bir erkek cesedine rastladı. Polisin yürüttüğü soruşturmada ölen şahsın 28 yaşında Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Nijeryalı Kennedy Taomwabwa olduğu tespit edildi. Taomwabwa'nın aralarında kızlarında bulunduğu 8 genç tarafından evinden kaçırıldıktan sonra sopalarla darp edilerek öldürüldüğü açıklandı. Olayla ilgili 16 yaşında kız B. Ç., 18 yaşında erkek O.K. ve 22 yaşındaki Z.K. tutuklandı. Ayrıca olaya karıştığı düşünülen 5 gencin daha arandığı öğrenildi. Cinayete kurban giden Taomwabwa'nın arkadaşları protesto gösterisinde bulundu.

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