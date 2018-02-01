Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Nijeryalı öğrenciyi döverek öldürdüler

Nijeryalı öğrenciyi döverek öldürdüler

Giriş Tarihi: 1.2.2018
Nijeryalı öğrenciyi döverek öldürdüler

'nin Gazimağusa kentinde önceki gün 17.00 sıralarında Göleti bölgesinde oyun oynayan çocuklar gölet kenarında yarı çıplak vaziyette siyahi bir erkek cesedine rastladı. Polisin yürüttüğü soruşturmada ölen şahsın 28 yaşında öğrencisi Nijeryalı Kennedy Taomwabwa olduğu tespit edildi. Taomwabwa'nın aralarında kızlarında bulunduğu 8 genç tarafından evinden kaçırıldıktan sonra sopalarla darp edilerek öldürüldüğü açıklandı. Olayla ilgili 16 yaşında kız B. Ç., 18 yaşında erkek O.K. ve 22 yaşındaki Z.K. tutuklandı. Ayrıca olaya karıştığı düşünülen 5 gencin daha arandığı öğrenildi. Cinayete kurban giden Taomwabwa'nın arkadaşları protesto gösterisinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijeryalı öğrenciyi döverek öldürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN