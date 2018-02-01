Rekortmen kasırga yeni ada yarattı

Tarihte kayda geçen en güçlü Atlas Okyanusu fırtınası olan Irma Kasırgası
, ABD
'nin Georgia eyaleti açıklarında yeni bir ada oluşturdu. Coğrafi Mekansal Araştırma Merkezi bilim insanları, şiddetli rüzgâr ve yağmurların yarattığı adaya "Little Blackbeard" ismini verdi. Araştırma ekibinden Marguerite Madden da "Fırtınaların, kısa zamanda büyük değişimler yaratması olağandışı değil" diye konuştu. Eylül 2017'de Karayip Adaları, Porto Riko
ve Küba
'nın ardından ABD'yi vuran Irma Kasırgası, 300 kilometreyi bulan hızıyla rekor kırmıştı. Onlarca kişinin ölümüne sebep olan kasırga, sadece ABD'de 50 milyar dolarlık hasar yaratmıştı.