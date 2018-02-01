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Rekortmen kasırga yeni ada yarattı

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Giriş Tarihi: 1.2.2018
Rekortmen kasırga yeni ada yarattı
Tarihte kayda geçen en güçlü Atlas Okyanusu fırtınası olan , 'nin Georgia eyaleti açıklarında yeni bir ada oluşturdu. Coğrafi Mekansal Araştırma Merkezi bilim insanları, şiddetli rüzgâr ve yağmurların yarattığı adaya "Little Blackbeard" ismini verdi. Araştırma ekibinden Marguerite Madden da "Fırtınaların, kısa zamanda büyük değişimler yaratması olağandışı değil" diye konuştu. Eylül 2017'de Karayip Adaları, ve 'nın ardından ABD'yi vuran Irma Kasırgası, 300 kilometreyi bulan hızıyla rekor kırmıştı. Onlarca kişinin ölümüne sebep olan kasırga, sadece ABD'de 50 milyar dolarlık hasar yaratmıştı.
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Rekortmen kasırga yeni ada yarattı
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