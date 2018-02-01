Şıklığının sırrı Türk modacı...

Türk
kökenli Kanada
vatandaşı olan Erdem Moralıoğlu
, özgün tasarımlarıyla İngiliz kraliyet ailesini giydiriyor. İngiltere Veliaht Prensi William'ın üçüncü çocuğuna hamile olan eşi Kate Middleton
'ın, İsveç
Prens ve Prensesi tarafından önceki gün düzenlenen akşam yemeğinde giydiği göz kamaştıran elbise Moralıoğlu imzası taşıyor. Çiçek desenli hardal renkli ipek krepe kumaştan yapılan elbisenin isminin Stephanie olduğu ve bin 945 sterline (yaklaşık 6 bin 350 TL) satıldığı belirtiliyor. İSVEÇ'İN RENKLERİNİ TAŞIYOR
Middleton elbisesini, Prenses Diana
'nın elmas ve incilerden oluşan küpeleri ve bordo bir çantayla tamamladı. Middleton'ın tercih ettiği mavi ve sarı renkleriyle İsveç'in ulusal renklerine atıf yapması gözlerden kaçmadı. Moralıoğlu, Erdem isimli markasıyla Londra
'da çalışmalarını sürdürüyor. Kate Middleton 2011'de Kanada'ya ve 2014'te Yeni Zelanda
'ya yaptığı ziyaretlerde yine Moralıoğlu'nun tasarımlarını seçmişti.