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Şıklığının sırrı modacı...

’ın, Prens ve Prensesi tarafından verilen yemekte giydiği imzalı elbise göz kamaştırdı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Şıklığının sırrı Türk modacı...
kökenli vatandaşı olan , özgün tasarımlarıyla İngiliz kraliyet ailesini giydiriyor. İngiltere Veliaht Prensi William'ın üçüncü çocuğuna hamile olan eşi 'ın, Prens ve Prensesi tarafından önceki gün düzenlenen akşam yemeğinde giydiği göz kamaştıran elbise Moralıoğlu imzası taşıyor. Çiçek desenli hardal renkli ipek krepe kumaştan yapılan elbisenin isminin Stephanie olduğu ve bin 945 sterline (yaklaşık 6 bin 350 TL) satıldığı belirtiliyor.

İSVEÇ'İN RENKLERİNİ TAŞIYOR
Middleton elbisesini, 'nın elmas ve incilerden oluşan küpeleri ve bordo bir çantayla tamamladı. Middleton'ın tercih ettiği mavi ve sarı renkleriyle İsveç'in ulusal renklerine atıf yapması gözlerden kaçmadı. Moralıoğlu, Erdem isimli markasıyla 'da çalışmalarını sürdürüyor. Kate Middleton 2011'de Kanada'ya ve 2014'te 'ya yaptığı ziyaretlerde yine Moralıoğlu'nun tasarımlarını seçmişti.
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Şıklığının sırrı Türk modacı...
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