Alman parlamentosunda skandal görüntü! Boyunlarına PKK paçavralarını astılar

Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi
'nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) Suriye
'nin Afrin kentindeki PYD
/PKK
ve DEAŞ
hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin DalıHarekatı ele alındı. PKK PAÇAVRALARI İLE OTURDULAR Türkiye
'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekil
ler boyunlarındaki PKK paçavraları ile oturuma katıldılar. AB'DEN SİYASİ TAVIR TALEP ETTİLER
Avrupa Birliği'nden siyasi tavır talep eden Yeşiller Partisi, Türkiye'ye verilen desteğin sonlandırılması ve silah satışının durdurulmasını istedi
SUSMAK ERDOĞAN'A DİZ ÇÖKMEKTİR Sol Parti
Eş Başkanı Katja Kipping, Merkel
ve Dışişleri Bakanı Gabriei'i Afrin harekatına karşı susmakla suçlayıp 'susmak Erdoğan'a diz çökmektir' dedi.