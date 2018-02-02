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Alzheimer hastalarını sevindiren cihaz

’de bilim insanları alzheimer hastalığını yavaşlatan ve hastaların bilişsel fonksiyonlarını geliştiren bir tedavi geliştirmeyi başardı

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Giriş Tarihi: 2.2.2018
Alzheimer hastalarını sevindiren cihaz

'nin Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden bir grup araştırmacı, alzheimer hastalarını sevindirecek önemli bir çalışmaya imza attı: Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) yöntemiyle kalp pili benzeri bir cihaz sayesinde beyne gönderilen dalgalarla hastalığın ilerlemesi yavaşlatıldı. Cilt altına yerleştirilen, uzatma kablolarıyla köprücük kemiği altına koyulan batarya sayesinde beyne uyarılar gönderildi. Beynin ön loblarına ulaşan dalgalar sayesinde hastaların bilişsel, davranışsal ve işlevsel becerilerinin geliştiği saptandı. Geliştirilen bu cihazla, hastaların giyinmek, yemek yapmak ve hobilerini sürdürmek gibi kaybetmekten korktukları günlük eylemlerini yapmaya devam edebileceği kaydedildi. Uzmanlar, üç hasta üzerinde uyguladıkları tedavi sonrası üçünde de başarı elde edildiğini belirtti. Bu arada 'nde 66 yaş üstü 189 katılımcı üzerinde yapılan bir araştırma da gün içinde ani yorgunluk hissederek uyuyanların alzheimer'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Alzheimer hastalarını sevindiren cihaz
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