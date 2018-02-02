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: , 'den ya çıkar ya tokatla çıkarırız

dini lideri 'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin 'deki askeri varlığı için ", ya kendi isteğiyle buradan çıkar ya da tokatla çıkarırız" dedi.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 09:51
İran: ABD, Suriye'den ya çıkar ya tokatla çıkarırız

'ın en büyük ikinci kenti Meşhet'te, Filistin İntifadasını Destek adlı konferansta konuşan Velayeti, "'nin 'yi bölmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" ifade etti.

Velayeti, "ABD, Irak'ı bölemediği gibi, Suriye'yi de bölemeyecek. Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız" dedi.

ABD, 'a yerleştiriyor ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan topraklarına yerleştirmeye çalıştığını ileri süren Velayeti, "DEAŞ'ın Afganistan'a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz" dedi.

'ın Yemen'deki varlığına da değinen İranlı yetkili, "Arabistan daha fazla Yemen'de kalmaya devam ederse, orası onlar için bir Vietnam'a dönüşür" diye konuştu.

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İran: ABD, Suriye'den ya çıkar ya tokatla çıkarırız
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