Londra'daki saldırganın cezası belli oldu

Londra'daki Woolwich Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Yargıç Cheema Grubb, Osborne'un terör eylemiyle "bir intihar görevine" çıktığını söyledi.

Yargıç Cheema Grubb, "Bu bir terör saldırısıydı. Kasten insanları öldürmek istedin." diyerek 48 yaşındaki Osborne'a 43 yıl hapis cezası verdi.

"İNTERNETTEN ETKİLENDİ"

Grubb, Osborne'un internet üzerinden ırkçı ve Müslümanlara yönelik nefret yayma amacı taşıyan kişilerle iletişime geçerek aşırılaştığını kaydetti.

Dava süresince mahkemede alaycı ifadeler kullanan Osborne, mahkemeden çıkarılırken de "Tanrı sizi korusun, hepinize teşekkür ederim." dedi.

ASIL HEDEF ANA MUHALEFET LİDERİNİ ÖLDÜRMEKMİŞ

Mahkemede Osborne, olayda kullanılan kamyonetin aslında İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in öldürülmesi için kiralandığını açıklamıştı. Dünya Kudüs Günü dolayısıyla başkentte düzenlenen yürüyüşe katılması beklenen Corbyn'e bu sırada saldırmayı hedeflediğini belirten Osborne, polisin yürüyüş güzergahına koyduğu barikatlar dolayısıyla planının değiştiğini anlatmıştı.

İŞTE 'O' TERÖRİST!

Osborne, Corbyn'in seçim bölgesi olması sebebiyle daha sonra Türk, Yahudi ve Müslüman toplumun yoğun olarak yaşadığı Finsbury Park semtine doğru ilerlediğini aktarmıştı.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde 18 Haziran 2017 gecesi İngiliz vatandaşı Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti "Müslüman Refah Evi"ndeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

