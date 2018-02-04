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li Senatörden 'ye suçlaması

li Senatör Abdi Hassan Awale, 'nce () eğitilen bir ekibin kendisine ve ailesine girişiminde bulunduğunu söyledi. Awale, "O suikast girişiminden kurtulmayı başardım ancak hayatım ve ailem şimdi tehlikede" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 22:38 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 02:02
Somalili Senatörden BAE'ye suikast suçlaması

Awale, Başkent Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, "30 Aralık 2017'de İstihbaratı (NISA) destekli, 'nin eğittiği bir ekip bana ve aileme girişiminde bulundu. O suikast girişiminden kurtulmayı başardım ancak hayatım ve ailem şimdi tehlikede." diye konuştu.

Senatör Awale, kendisine yönelik suikast girişiminin araştırılması için Somali parlamentosundan bir komisyon kurulmasını talep ettiğini söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Somalili senatöre saldırının yapıldığı gün güvenlik birimlerine olayın açığa kavuşturulması için talimat vermişti.

Her kirli taşın altından BAE çıkıyor

Hükümetten yapılan açıklamada, Senatör Awale'nin evinde meydana gelen olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği, konuyla ilgili detaylı bilginin çok yakında paylaşılacağı belirtildi.

Somali'de 'nce eğitildiği öne sürülen 50 kişilik bir ekip 30 Aralık 2017'de Senatör Abdi Hassan Awale'nin evine baskın düzenlemişti. Ölen ya da yaralananın olmadığı baskında, saldırıyı düzenleyen 50 kişinin göz altına alındığı bildirilmişti.

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Somalili Senatörden BAE'ye suikast suçlaması
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