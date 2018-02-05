Rusya, İsrailli organ kaçakçısının iadesini istiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) uluslararası organ kaçakçılığı yapan bir örgütün lideri olma şüphesiyle yakalanan İsrail vatandaşının, Rusya'ya iadesine ilişkin yasal sürecin başladığı bildirildi.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, Larnaka'daki duruşmada, 67 yaşındaki Moshe Harel'in iadesi için Rusya tarafından gönderilen belgelerin mahkemeye sunulduğu belirtildi.

INTERPOL TARAFINDAN ARANAN BİR İSİM

Rum Adalet Bakanı tarafından onaylanan belgelerin mahkemeye sunulmasının ardından, zanlının Rusya'ya iadesine ilişkin duruşmanın Yüksek Mahkeme tarafından 21 Şubat'ta görüleceği açıklandı.

Yaklaşık 10 yıldır Interpol tarafından, uluslararası organ kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün lideri olarak aranan zanlı, geçtiğimiz 28 Aralık'ta Rum kesimindeki Larnaka Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Türk vatandaşı doktor Yusuf Erçin Sönmez, Harel ile birlikte organ kaçakçısı bir örgütün yöneticileri olmakla suçlanıyor

Zanlı Harel, Türk vatandaşı doktor Yusuf Erçin Sönmez ile birlikte Rusya ve Kosova'da 2006 ve 2010 yılları arasında faaliyet gösteren organ kaçakçısı bir örgütü yönetmekle suçlanıyor. Rusya'nın yanı sıra Kosova da zanlı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.

İSRAİLLİLERE SATIYORLARDI

Örgütün, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu kişilerden aldıkları organları özellikle İsrailli olan müşterilerine sattıkları ifade edilmişti.