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Senatörden ’ye suçlaması

Giriş Tarihi: 5.2.2018
Senatörden BAE’ye suikast suçlaması
Somalili Senatör Abdi Hassan Awale Qeybdiid, Birleşik Arap Emirlikleri'nce () eğitilen bir ekibin kendisine ve ailesine Somali İstihbaratı (NISA) desteğiyle girişiminde bulunduğunu söyledi. Awale, başkent Mogadişu'daki basın toplantısında, "Kurtulmayı başardım ancak hayatım ve ailem şimdi tehlikede" dedi. Soruşturma devam ediyor. BAE tarafından eğitildiği öne sürülen 50 kişilik bir ekip 30 Aralık 2017'de Awale'nin evine baskın düzenlemişti. Ölen ve yaralananın olmadığı baskında, 50 saldırgan gözaltına alınmıştı.
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Senatörden BAE’ye suikast suçlaması
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