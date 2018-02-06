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ABD konvoyuyla ’ye yardım

Giriş Tarihi: 6.2.2018
ABD konvoyuyla PYD’ye yardım
ABD ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun, Kürt yönetimi kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçtiği iddia edildi. ABD askeri sevkıyatına ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada yayımlandı. Kamışlı, terör örgütü / 'nin Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan merkezlerinden biri olarak biliniyor. Terör örgütü işgalindeki Ras'ul Ayn'da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy, Afrin'deki teröristlere yardım için yola çıktı. Konvoydaki terörist sayısının 400 kişiyi geçtiği belirtilirken, teröristlerin Afrin'e girmek için sıklıkla Esad rejiminin kontrolündeki Nubl bölgesini kullandığı iddia edildi.
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ABD konvoyuyla PYD’ye yardım
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