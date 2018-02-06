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, 'deki kimyasal saldırılar için soruşturma başlattı

Birleşmiş Milletler () Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonu, ve 'da klor gazının kullanılması iddialarını araştırmaya başladıklarını duyurdu. Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib ve Doğu Guta'da artan çatışmalar nedeniyle "derin endişe" duyduğunu belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 18:50
BM, Suriye'deki kimyasal saldırılar için soruşturma başlattı

Bu yılbaşından itibaren 'de artan çatışmalar sonrasında 250 bin sivilin yerinden edildiğini anımsatan Pinheiro, şunları kaydetti:

"Bu raporlar ciddi şekilde endişe verici ve sivilleri bombardımandan korumak için oluşturulan sözde 'gerginliği azaltma bölgeleri' alay konusu durumunda. Çatışan taraflar, uluslararası insan hakları hukukunun yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Klor içeren bombaların, İdlib'in Serakin ilçesinde ve 'nın Duma ilçesinde kullanıldığı yönünde komisyonun birkaç farklı rapor alması ciddi ve

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Doğu Guta'daki insani krizin de altını çizen Pinheiro, abluka altındaki insanların yardım almasının engellendiğine ve insanların kasıtlı aç bırakıldığına işaret etti.

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BM, Suriye'deki kimyasal saldırılar için soruşturma başlattı
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