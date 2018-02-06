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Burka cezalarını Fransız işadamı ödedi

Giriş Tarihi: 6.2.2018
Burka cezalarını Fransız işadamı ödedi
Cezayir asıllı Fransız işadamı Raşid Nekkaz, 'nın başkenti Viyana'da, geçen yılın ekim ayında yürürlüğe giren burka yasağı nedeniyle kesilen 10 cezayı ödedi. 'dan Avusturya'ya gelen Nekkaz, Başbakanlık binası önünde yaptığı açıklamada, burka yasağının başlamasının ardından ülkede kendisi ile farklı kişilere kesilen 10 cezanın makbuzlarını ve paraları gazetecilere gösterdi. İşadamı Nekkaz, yasakla ilgili Başbakan ile görüşmek istediğini ama izin verilmediğini ifade etti.
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Burka cezalarını Fransız işadamı ödedi
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