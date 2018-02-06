Lübnan'dan İsrail'e sert yanıt: Açıkça niyetini gösteriyor

Avn, Lübnan'a ziyarette bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettikten sonra, Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avn'ın İsrailli yetkililerin "Lübnan'a ait petrol ve doğalgaz alanları ile ilgili açıklamalarını" eleştirdiği kaydedildi.

İsrailli bakan Liberman'ın geçen hafta yaptığı "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir" açıklamasına tepki gösteren Avn, "Lübnan, 9. Blok'ta petrol ve doğalgaz arama kararını açıklamadan önce İsrail'in bu alanı kontrol etme konusunda emelleri vardı. Bu nedenle, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın sözleri İsrail'in niyetini açıkça gösteriyor." dedi.

LIBERMAN'IN SÖZLERİ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başlatmış olduğu petrol ve doğalgaz arama sürecini "çok kışkırtıcı" olarak nitelemişti.

Uluslararası firmalara, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecine katılmama çağrısı yapan Liberman, "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir." ifadesini kullanmıştı.

LÜBNAN'IN DOĞALGAZ VE PETROL ARAMA SÜRECİ

Lübnan Bakanlar Kurulu 4 Ocak 2017'de onayladığı iki kararla doğalgaz araması yapacak şirketler için lisanslama sürecini başlattı. Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı, 26 Ocak 2017'de teklif verme sürecine katılma şartlarını, tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri, Arama ve Üretim Anlaşması (EPA) modelini ve İhale Protokolünü (TP) açıkladı.

Petrol İdaresi tarafından Lübnan deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif verme süreci 15 Eylül 2017'ye kadar devam etti ve aralık ayı içinde EPA'lar imzalandı.

Lübnan hükümeti Aralık 2017'de, Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni verdi.

Yetkililer, Lübnan'ın deniz sahasında doğalgaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA DENİZ SAHASI ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ve İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.