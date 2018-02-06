Uçakta oksijen tüpü yaparak kurtardılar

ABD'DE, John Flanagan ve Matthew Stevenson isimli doktorlar, uçak
ta nefes alamayan bir yolcunun hayatını oksijen tüpü yaparak kurtardı. Doktorlar, nefes alamayan yolcuya müdahale etmek istedi. Ancak doktorların yanında ekipman yoktu ve acil durum maskeleri havalandırma için tasarlanmamıştı. Bir oksijen tankından aldıkları fan ile uçağın boru sisteminden faydalanıp oksijen tüpünü yaptı. Tüp sayesinde hastaya 45 dakika boyunca oksijen verildi. Jamaika'ya giden uçağın güzergâhını acilen değiştiren pilot, Florida'nın güneydoğusundaki Fort Lauderdale Havalimanı'na inip hastayı yetiştirdi.