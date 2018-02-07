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Erdoğan liderleri ile 26 Mart’ta görüşecek

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018

Cumhurbaşkanı , 26 Mart'ta Konseyi Başkanı , AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek. Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleşecek görüşmeye ilişkin bilgi veren AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, Twitter hesabından Tusk ve Juncker'in Erdoğan'a yazdığı mektubu yayımladı. Türkiye'nin AB üyesi ülkeler ile geliştirdiği ilişkilerin memnuniyetle karşılandığına yer verilen mektupta, görüşmenin çalışma yemeği şeklinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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Erdoğan AB liderleri ile 26 Mart’ta görüşecek
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