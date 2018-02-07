Erdoğan AB liderleri ile 26 Mart’ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart'ta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek. Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleşecek görüşmeye ilişkin bilgi veren AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, Twitter hesabından Tusk ve Juncker'in Erdoğan'a yazdığı mektubu yayımladı. Türkiye'nin AB üyesi ülkeler ile geliştirdiği ilişkilerin memnuniyetle karşılandığına yer verilen mektupta, görüşmenin çalışma yemeği şeklinde gerçekleştirileceği belirtildi.

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