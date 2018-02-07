FETÖ'nün hain Türkiye planı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin 35 "mahrem imamın" yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık M.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Soruşturma aşamasında birçok kez ifade verdiğini ancak mahkemeye yazılı olarak gönderdiği beyanlarının dikkate alınmasını isteyen M.B, örgütte yer aldığı dönemlerde "Abdullah" kod adını kullandığını anlattı.

"Emin" kod adlı örgütün sözde Batı Karadeniz sorumlusuna bağlı olarak görev yaptığını kaydeden M.B, Bolu'daki adliye ve ceza infaz kurumunda görevli FETÖ mensubu kamu çalışanlarının kendisine bağlı olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'Yİ BÖLGELERE AYIRMIŞLAR

Tutuksuz sanık O.M. de "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanmak istediğini dile getirerek, savunma yaptı.

15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ'nün gerçek yüzünü fark edemediği için pişman olduğunu söyleyen O.M, "Eğer darbeden önce onların bu hain ve kirli yüzünü fark etseydim bugün olduğu gibi o zaman da gider bildiğim her şeyi bütün samimiyetimle anlatırdım. O zaman fark edemedik maalesef, bugün bu durumdan dolayı pişmanlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Örgütteki görevi hakkında bilgi veren O.M, bir dönem Erzurum'daki adliye ve ceza infaz kurumundaki memurlardan sorumlu imam olduğunu, daha sonra Erzurum ve çevre illerinden bu meslek grubundakilerle ilgilenen sözde "dar bölge sorumlusu" konumuna getirildiğini kaydetti.

Bu görevi yürüttüğü dönemlerde örgütün sözde Batı Karadeniz imamına bağlı olduğunu ifade eden O.M, Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp'in sorusu üzerine, FETÖ'nün Türkiye'yi beş bölgeye ayırdığını, her bölgeye mahrem bir imam atadığını anlattı.

O.M, "Örgütteki yapılanma sürekli değişiyordu. Ben o dönem Batı Karadeniz imamına bağlıydım. Belirli aralıklarla toplantılarına katılırdım. FETÖ, Türkiye'yi sözde beş bölgeye ayırmıştı. Görevlendirmeler bu sözde idari yapılanma üzerinden yapılıyordu." bilgisini verdi.