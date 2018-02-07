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, ülkesinin ve ile ilişkilerine dair, " konusunda İran, Türkiye ve Rusya arasında çok iyi bir ilişki sağlanmıştı. Şimdi Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimiz son derece iyi durumda." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 22:09 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 02:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ve Rusya açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, krizi, 'nin Zeytin Dalı Harekatı ve ABD'nin bölgedeki mevcudiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahran'da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Ruhani, bölgenin gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ruhani, ülkesinin Türkiye ve ile ilişkileri hakkında, "Suriye konusunda İran, Türkiye ve Rusya arasında çok iyi bir ilişki sağlanmıştı. Şimdi Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimiz son derece iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Türkiye ve Rusya ile diyaloglarının "çok iyi durumda" olduğunu vurguladı.

ABD'nin Suriye'deki varlığı ve Türkiye'nin terör örgütü /'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine , şunları söyledi:

"ABD'nin Suriye'deki mevcudiyetini kınıyoruz. Çünkü amaç ve hedefleri dürüstçe değil. ABD, Suriye'yi parçalamanın peşinde. Türkiye'nin attığı adımlarla ilgili yaklaşımımız da ilkeseldir. Bir ülkenin ordusu başka bir ülkenin toprağına girerken o ülkenin devleti ve halkından izin almalıdır. Biz Türkiye'nin Suriye'ye girmesine bu açıdan bakıyoruz. O nedenle arzumuz Türkiye'nin askeri operasyonlarının sona ermesidir."

RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA SURİYE LİDERLER ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı ile bugün yaptığı telefon konuşmasını da hatırlatan Ruhani, şunları aktardı:

"Bugün telefon konuşmamızda Sayın Putin de söyledi. Türkiye, Rusya ve İran'ın gelecek günlerde Suriye için üçlü liderler zirvesi gerçekleştirmelerinin zaruri olduğunu ifade etti."

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye ve Rusya açıklaması
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