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'da tekne battı: 6 ölü

ülkesi 'da iki yolcu teknesinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 17:28
Nijerya'da tekne battı: 6 ölü

Haber Ajansına (NAN) göre, ülkenin kuzeybatısında bulunan Kebbi eyaletinde batan teknelerde 78 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kebbi eyalet Valisi Abubakar Dakingari, teknelerin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını söyledi.

Dakingari, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 6 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşarak, "60 kişi sağ olarak kurtarıldı. 12 kişi ise hala kayıp." dedi.

Kayıp yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kebbi eyaletinde eylül ayında meydana gelen tekne kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.


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Nijerya'da tekne battı: 6 ölü
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