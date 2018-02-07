PKK Avrupa’da terör estiriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından terör örgütü PYD/PKK yandaşları Avrupa'yı terörize edeyor. Şimdiye kadar gurbetçilere, Türk derneklerine ve camilere 20'den fazla saldırı düzenledi. Anadolu Ajansı'nın derlediği bilgilere göre sözde protesto yürüyüşlerinde hedef gözeterek saldıran terör sempatizanları PKK ve YPG paçavralarının yanı sıra terör örgütü elebaşısının fotoğraflarını taşıdı. İlk saldırıların gerçekleştiği Almanya'da, Kassel, Minden ve Leipzig kentlerinde camilerin camları kırıldı ve üstlerine "PKK", "YPG", "Afrin" ve "intikam" yazıları yazdı. 22 Ocak'ta Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/ PKK yandaşları, Türk yolculara saldırdı. Aynı gün Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Geylani Hizmet Vakfı'na bağlı cami de saldırıya uğradı. Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü yandaşları Strasbourg-Saint-Denis metro istasyonunu işgal etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüyen PKK/YPG destekçileri iki Türk vatandaşını darp etti. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Türk Büyükelçiliği'ne 40 kişilik terör örgütü yandaşı saldırı girişiminde bulunarak binanın bahçesine girdi.

GÖZALTILAR GÖSTERMELİK

PKK'yı terör örgütü ilan eden AB ülkeleri zaman zaman izinsiz olduğu için gösterileri yasaklasa da kapsamlı gözaltıların olmaması dikkat çekiyor.