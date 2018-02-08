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’da ‘kar’a kış

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Giriş Tarihi: 8.2.2018
Avrupa’da ‘kar’a kış
Türkiye mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşarken, 'nın birçok kısmında etkisini gösteren yoğun kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkiliyor bir yandan da hayranlık duyulası manzaralar ortaya çıkarıyor. Rusya'nın başkenti Moskova, bir aylık kar yağışını 36 saatte alınca yetkililerin aldığı önlemler yetersiz kaldı; ordu karları temizlemek için duruma müdahale etti. Kremlin Sarayı'nın bulunduğu 'da ise kayak yapan kişilerin görüntüleri sosyal medyaya yüklendi. Fransa'da da etkisini gösteren kar yağışı, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin ziyarete kapanmasına neden oldu. İspanya'nın başkenti Madrid'de 18 yol ulaşıma kapandı, Bosna'da 48 saatte kar kalınlığı yarım metreyi aştı, Hırvatistan'da 30 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Avrupa’da ‘kar’a kış
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