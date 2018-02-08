İran Cumhurbaşkanı: Askerler ticari işletmeleri bırakmalıdır

Başkent Tahran'da Şehir Restorasyonu Ulusal Programı açılış töreninde konuşan Ruhani, "Silahlı kuvvetler ticari işletmeleri bırakmalıdır." dedi.

Ruhani, "Bazı devlet kurumları ticari işletmelere yapıştılar bırakmıyorlar. Devletin işi ticari işletme yönetmek değildir. Diğer ülkelerde bunun yanlış olduğu tecrübe edildi ve bırakıldı. Askerler de bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN SORUNU FAKİRLİK, YOLSUZLUK, AYRIMCILIK VE ADALETSİZLİKTİR"

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ise Kerman eyaleti Direniş Ekonomisi Komutanlığı Karargâh toplantısında yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik kriz için çözüm yolları sundu.

Ülke ekonomisi ve halkın geçimiyle ilgili büyük işler yapılması gerektiğini söyleyen Caferi, "Ekonomik sorunların çözülmesini umut ediyoruz. Bugün gayretli bir mücadele ve inançla ülke içi potansiyelinden istifade ederek ekonomi meydanında galip olabiliriz. Ülkenin bugünkü sorunu fakirlik, yolsuzluk, ayrımcılık ve adaletsizliktir. Lider (Ali Hamaney) bu konular üzerinde ısrarla duruyor. Ülke yöneticilerinin bu konulara eğilmesi lazım." açıklamasında bulundu.

"HÜKÜMETTEN YAKLAŞIK 6 MİLYAR 875 MİLYON DOLAR ALACAĞIMIZ VAR"

Aynı toplantıda konuşan Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemul Enbiya Yapı Karargâhı Komutanı Abdullah Abdullahi, Ruhani hükümetinden 33 trilyon tümen (yaklaşık 6 milyar 875 milyon dolar) alacaklarının olduğunu söyledi.

Ülkedeki işsizliğin azalması için hükümetlere destek verdiklerini öne süren Abdullahi, "Hatemul Enbiya Yapı Karargâhı ülkedeki yapılanma motorudur. 10 büyük alanda faaliyet gösteriyoruz. Eğer karargâhın faaliyetleri olmasaydı büyük sorunlarla karşı karşıya kalırdık. Hükümetten 33 trilyon tümen alacağımız var. Karargâh ülke genelinde 64 baraj kurdu. Petrol alanındaki faaliyetlerimizle ülkeye petrol ithalatını sona erdirdik. Yıl sonuna kadar benzin ihraç etmeye başlayacağız." diye konuştu

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, iki hafta önce, askerlerin ticari faaliyetlerden çekilmesi açıklamasında bulunmuş, bu talimatın ülke lideri Ali Hamaney'e ait olduğunu bildirmişti.

Ülke iç ve dış siyasetinde etkin rol oynayan İran Devrim Muhafızları'nın inşaat, ağır sanayi, petrokimya, otomotiv, bankacılık, sigorta, ticaret, medya, gıda ve telekomünikasyon gibi sektörlerde faaliyet gösterdiği belirtiliyor.