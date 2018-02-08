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, 'ye desteğini yineledi

Emiri Şeyh , ülkesinin 'nin yeniden imarı ve halkına yönelik desteğinin devam ettiğini belirtti. Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Eş-Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonla görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 18:07 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 20:07
Katar, Gazze'ye desteğini yineledi

Görüşmede, abluka altındaki 'de yaşanan insani durum ve sağlık merkezlerinin kapanmasına neden olan yakıt sıkıntısına ilişkin bilgi alan Şeyh , Doha yönetiminin, Gazze'nin yeniden imarını kapsayan projeler ile halkına sağladığı desteğe devam ettiği ayrıca farklı alanlarda gerekli olan yakıt ihtiyacının temini için çalışıldığını aktardı.

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Heniyye de görüşmede 'a Filistin halkına verdikleri destek ile Gazze halkının çağrılarına karşılık verdikleri için kendisinin ve Gazze halkının teşekkürlerini iletti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı geçen ocak ayının sonunda, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği duyurmuştu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.

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Katar, Gazze'ye desteğini yineledi
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