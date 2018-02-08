Katar, Gazze'ye desteğini yineledi

Görüşmede, abluka altındaki Gazze'de yaşanan insani durum ve sağlık merkezlerinin kapanmasına neden olan yakıt sıkıntısına ilişkin bilgi alan Şeyh Temim, Doha yönetiminin, Gazze'nin yeniden imarını kapsayan projeler ile Filistin halkına sağladığı desteğe devam ettiği ayrıca farklı alanlarda gerekli olan yakıt ihtiyacının temini için çalışıldığını aktardı.

Heniyye de görüşmede Katar'a Filistin halkına verdikleri destek ile Gazze halkının çağrılarına karşılık verdikleri için kendisinin ve Gazze halkının teşekkürlerini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen ocak ayının sonunda, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği duyurmuştu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.