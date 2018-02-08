Münih Güvenlik Konferansı Müdürü Ischinger: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Münih Güvenlik Konferansı Müdürü ve Almanya'nın eski Washington Büyükelçisi Wolfgang Ischinger, Türkiye'nin, Almanya ve Avrupa politikası için yakın ve vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi.

Ischinger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın da aralarında olduğu 21 devlet ve hükümet başkanının 16-18 Şubat'ta yapılacak Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konferansta bulunacağını ifade eden Ischinger, sadece Suriye'deki krizden değil, Suriye'de Türkiye ve ABD arasındaki ihtilaftan ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasından dolayı Türkiye'nin konferanstaki varlığının arzu edildiğini kaydetti.

Ischinger, Türkiye'nin önemine işaret ederek, "Türkiye, Almanya ve Avrupa siyaseti için olabildiğince yakın ve vazgeçilmez bir ortaktır. Ortadoğu politikasını Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi pas geçerek veya Türkiye olmadan pratikte nasıl tanımlayabiliriz?" dedi.

"TÜRK VE ABD DELEGASYONLARI ARASINDA DA BİR GÖRÜŞME YAPILMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Ischinger, Türkiye ile Batılı müttefikler arasında stratejik görüş ayrılığı yaşanmasını üzücü bir durum olarak niteleyerek, iki tarafın da ihtilaf çizgilerini düzeltmek istediğini gördüğünü, bunun da iyi bir haber olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yıldırım'ın Münih'e gelerek bu duruma ateşe körükle gitmeyeceğini, Türkiye siyasetini ve Türkiye'nin belirli endişelerinin makul olduğunu anlatmak için girişimde bulunacağını düşündüğünü belirten Ischinger, "Konferans kapsamında on yıllardan beri ilk kez iki NATO üyesi arasında gerçekten ayrışma yaşandığı izlenimine karşı çıkmak için Türk ve ABD delegasyonları arasında da bir görüşme yapılmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

"GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİNE YOL AÇACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

İki müttefik arasındaki ayrışmanın tüm ittifak için de kötü bir durum ve stratejik olarak bir hata olacağını vurgulayan Ischinger, "Münih'teki görüşmeyle bazı şeylerde gerilimin düşürülmesine yol açacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ischinger, Almanların birçoğunun Türkiye'nin politikasından memnun olmasa da Türkiye ile iyi ilişkilerde bulunma ihtiyacının duyulduğunu kaydetti.

Münih Güvenlik Zirvesi'ne ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ve çok sayıda ABD Kongre üyesinin de katılacağını ifade eden Ischinger, ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran ve Suudi-Arabistan dışişleri bakanlarının da konferansa iştirakinin beklendiğini bildirdi.