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O ülke alarm durumuna geçti! saldırısına karşı orduya tam yetki verildi

Yüksek Savunma Konseyi, 'in ülkeye kara ve deniz sınırlarından muhtemel bir saldırıda bulunmasına karşılık verebilmesi için Lübnan ordusuna tam yetki verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 23:53 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 01:55
O ülke alarm durumuna geçti! İsrail saldırısına karşı orduya tam yetki verildi
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri, Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, bazı bakanlar ile üst düzey askeri ve siyasi yetkililerin de yer aldığı Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Başkent Beyrut'taki Baabda 'nda, "Lübnan güveliği" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 'in ülkeye kara ve deniz sınırlarından muhtemel bir saldırıda bulunmasına karşılık verebilmesi için Lübnan ordusuna tam yetki verildiği bildirildi.
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İsrail'in, Lübnan sınırına inşa edeceği duvarın, Lübnan'a yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Lübnan, İsrail'in inşa edeceği
duvarı engellemek için bölgesel ve uluslararası seviyelerde tüm önlemlerini alacak ve gerekli girişimlerde bulunacaktır." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL DUVAR İNŞASINA BAŞLADI
Birleşmiş Milletler () Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) Resmi Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı açıklamada, İsrail'in duvar inşasına başladığını söyledi.
Tenenti, "Bu sorunu çözmek, herhangi bir gerginlik veya çatışmayı önlemek için sınırın her iki yakasındaki taraflarla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Mavi Hat" olarak isimlendirilen Lübnan-İsrail arasındaki bölgede, UNIFIL'e ait askeri üsler ve devriye araçları bulunuyor.
İsrailli yazar Miko Peled A Haber'e konuştu: İsrail terör devletidir dedi


DENİZ SAHASI KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başlatmış olduğu ve doğalgaz arama sürecini "çok kışkırtıcı" olarak nitelemişti. Uluslararası firmalara, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecine katılmama çağrısı yapan Liberman, "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir." ifadesini kullanmıştı.


Lübnan ve İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.
İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.
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O ülke alarm durumuna geçti! İsrail saldırısına karşı orduya tam yetki verildi
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