Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Otomobil uçar gider!

Otomobil uçar gider!

’nın otomobili ABD’den fırlatılan roketle yolculuğuna başladı. İçinde astronot kıyafetli bir manken bulunan araç Mars’ın yörüngesine yerleştirilecek

Giriş Tarihi: 8.2.2018
Otomobil uçar gider!
ABD merkezli aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu 'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma işleminin ilk aşaması sorunsuz gerçekleşti ve Atlas Okyanusu üstünde kapsülden ayrılan roketler yeniden kullanılmak üzere dünyaya döndü. Kapsül ise Mars'a doğru yol almayı sürdürüyor.
Uzay taşımacılığında çığır açması beklenen "Ağır Şahin" adlı rokete 'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobil de yüklendi. Aracın radyosu ise 'nin "Space Oddity" şarkısını çalacak.
Musk, "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Roketten Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek aracın, birkaç yüz milyon hatta milyarlarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Üç besleyici roketi ve 27 motoru olan "Ağır Şahin," 45 yıl önce 'nın astronotları uzaya taşıdığı "Satürn 5" roketlerinden sonra fırlatılan en güçlü roket.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil uçar gider!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN