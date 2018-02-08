Otomobil uçar gider!

ABD merkezli uzay
aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk
'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma işleminin ilk aşaması sorunsuz gerçekleşti ve Atlas Okyanusu üstünde kapsülden ayrılan roketler yeniden kullanılmak üzere dünyaya döndü. Kapsül ise Mars'a doğru yol almayı sürdürüyor.
Uzay taşımacılığında çığır açması beklenen "Ağır Şahin" adlı rokete Tesla
'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobil de yüklendi. Aracın radyosu ise David Bowie
'nin "Space Oddity" şarkısını çalacak.
Musk, "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Roketten Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek aracın, birkaç yüz milyon hatta milyarlarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Üç besleyici roketi ve 27 motoru olan "Ağır Şahin," 45 yıl önce NASA
'nın astronotları uzaya taşıdığı "Satürn 5" roketlerinden sonra fırlatılan en güçlü roket.