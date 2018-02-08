Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rusya'dan Elon Musk'a cevap: Harika bir numaraydı

'dan 'a cevap: Harika bir numaraydı

Uzay Ajansı Roskosmos'un sözcüsü, Falcon Heavy ile birlikte gönderilen spor arabanın harika bir pazarlama numarası olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 15:55
Rusya'dan Elon Musk'a cevap: Harika bir numaraydı

Uzay Ajansı Roskosmos, milyarder girişimci 'ın CEO'su olduğu SpaceXşirketinin Tesla marka bir spor arabayı Falcon Heavy roketiyle göndermesiyle ile ilgili bir açıklama yaptı.

Ajans sözcüsü Igor Burenkov bunun 'harika bir pazarlama numarası' olduğunu söyledi.

Burenkov yaptığı açıklamada, "Asıl nokta bu işi yapan ve daha fazla yatırım çekmek isteyen özel şirketlerin olması. Uzaya gönderilen roket değersiz bir model değil. Taşıdığı yükü kaybettiği için ise kimse üzülmeyecek. Ama spesifik bir motorlu taşıt. Birşeylerin işletmeyi büyütmesi gerekiyor. Tesla'da işler iyi gitmiyor, bunu herkes biliyor. Bu mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı." ifadelerini kullandı.

Amerikan SpaceX şirketi, 6 Şubat'ta şimdiye kadar üretilmiş en güçlü roket olan Falcon Heavy'i içine Tesla Roadster model üstü açık spor araba koyarak uzaya göndermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan Elon Musk'a cevap: Harika bir numaraydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN