Varna zirvesinde hedef vize muafiyeti olacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Dönem Başkanı olan Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, Twitter hesabından Tusk ve Juncker'in Erdoğan'a yazdığı mektubu yayımladı.

TARİHE KRİTİK VURGU

Geçen yıl 25 Mayıs'ta Erdoğan, üç liderin Brüksel'de bir araya gelmesine atıfta bulunan mektup, bu görüşmede tarafların ulaşım, ekonomik iş birliği, terörle mücadele ve dış politika gibi konularda üst düzey görüşmeler yaptığını hatırlattı. AB tarafı, söz konusu görüşmenin ortak çıkarların belirlenmesi ve ilişkilerin daha ileriye taşınamasın hizmet edeceğini belirtiyor. Ankara'nın vize muafiyeti için gereken 72 kriteri yerine getirdiğini açıklaması ise, yapılacak toplantının önemini arttırıyor. AP Genel Kurulu'nda, Türkiye ile ilgili bir oturumda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bunu kendimiz için olduğu kadar Türk halkı için de yapacağız" dedi.

'VİZE SERBESTİSİ İÇİN 72 KRİTER TAMAM'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türk vatandaşlarının vizesiz olarak Schengen ülkelerine seyahat edebilmeleri için karşılanması gereken 72 kriteri yerine getirdiklerini söyledi. TBMM AB Uyum Komisyonu Başkan ve üyeleri ile bir araya gelen AB Bakanı Ömer Çelik, "Vize ile ilgili çalışma, bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirdi" dedi.

KREMLİN: ÜÇLÜ GÖRÜŞME MUHTEMEL

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rus, Türk ve İranlı liderler arasında bir görüşme için henüz takvim belirlenmediğini ancak gerekli görülmesi halinde böyle bir zirvenin düzenlenmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile temas halinde olduğunu söyledi. Üç ülkenin liderinin görüşmesi için ise henüz bir takvim belirlenmediğini ifade eden Peskov, "Ancak liderler, böyle bir zirvenin gerekmesi halinde düzenlenmesi gerekebileceğini ihtimal dışı görmüyorlar" diye konuştu. Putin ve Ruhani arasında önceki gün yapılan telefon görüşmesinde, Rusya-İran-Türkiye üçlü zirvesi konuşulmuştu.