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rejimi 'i vuruyor: 12 ölü!

rejiminin 'in bir köyüne düzenlediği hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 17:55
Esed rejimi İdlib'i vuruyor: 12 ölü!

ŞİDDETLİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

'de Beşşar rejiminin gerginliği azaltma bölgesindeki hava saldırılarında 12 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

İdlib (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimi, Humus'taki Şayrat üssünden İdlib ilinin güney kırsalındaki Has köyünde 3 hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısı sonucu 12 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı." dedi.

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli saldırıların sürdüğünü, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır rejim ve zaman zaman 'nın hava saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde sınırında bulunan İdlib, 'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'deki toplantıda Türkiye, Rusya ve tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

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Esed rejimi İdlib'i vuruyor: 12 ölü!
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