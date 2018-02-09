Musk’la hayaller gerçek mi oluyor?

Ürettiği elektrikli aracı, yine kendi ürettiği Falcon Heavy isimli roketle uzaya yollayan ABD'li girişimci Elon Musk
'ın hayatı ve hayalleri dünya basınının odak noktasında. Bir yandan 15 milyar dolarlık serveti ve fütüristik düşünce tarzıyla Elon Musk'ın "Bilim kurgu romanlarını gerçek yapacağı" konuşulurken, öte yandan çocukluğunda rüyalara dalan, giriş ücretli çılgın ev partileri veren ve sıfırdan kurduğu yazılımları milyarlarca dolara satan başarıları mercek altına alınıyor. Uzay yolculuğunu ucuzlatma amacıyla 2001'de 100 milyon dolara kurduğu SpaceX firması, son girişiminde NASA
'nın 10'da 1'i fiyatına uzaya kargo göndermeyi başardı. Musk'ın diğer projeleri ise şöyle:
2016'da kurduğu Neuralink firması insan beyniyle yapay zekâ arasında bağ kurmayı, insanların birbirleriyle telepati yoluyla haberleşebilmesini ve bilişsel yeteneklerimizi geliştirmeyi amaç edinmiş.
Musk'ın bir diğer projesi, yer altında havası boşaltılmış tünellerdeki ulaşım kapsülleriyle Kaliforniya ile Los Angeles arasındaki 5 saatlik yolu yarım saate indirmek.
"Mars'ta ölmek istiyorum" diyen Musk'ın, Mars'ta koloni kurmak ve 100 yıl içinde Mars'ın nüfusunu 40 milyona ulaştırmak için projeler yürüttüğü de biliniyor. Musk, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde Kızıl Gezegen
'e ilk insanı yollamak istiyor. RUSYA: HARİKA BİR REKLAM!
Rus Uzay Ajansı Sözcüsü Igor Burenkov, proje için "harika bir reklam ve pazarlama stratejisi" dedi. Burenkov, "Bu işi yapan ve daha fazla yatırım çekmek isteyen özel şirketler var. Tesla
iyi iş yapmıyor. Bunu herkes biliyor. Bu mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı" dedi.