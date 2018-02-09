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Son Dakika Haberi: 'a

Son dakika haberi... 'de Husilerin, 'ın sınır kenti Cazan'a düzenlediği roket larında üç çocuğun yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 07:19 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 07:52

resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Husiler tarafından ülkenin sınırındaki Cazan bölgesine yönelik roket larıyla doğrudan sivillerin hedef alındığını belirtti.

Söz konusu roketlerin sivil yerleşim yerine düşmesi sonucu üç çocuğun yaralandığını aktaran Maliki, yaralılardan 2 yaşındaki Ziyad Kasım Süleyman Atifi'nin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

MALİKİ'DEN AÇIKLAMA

Maliki, " destekli Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası insani hukuk ve ilkeleri ihlal etmeyi sürdürdüğünü" ifade etti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyo

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Son Dakika Haberi: Suudi Arabistan'a saldırı
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